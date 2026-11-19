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Жительница Северска в Томской области родила здорового ребенка и выбросила его в мусоропровод. Женщину задержали, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета РФ по региону.

По предварительной информации, 41-летняя женщина родила сына, завернула его в полотенце и бросила в мусоропровод. Тело младенца обнаружили 1 октября при сортировке бытового мусора на мусороперерабатывающем заводе.

Чтобы установить подозреваемую, следователи проверяли на причастность к преступлению женщин, которые проживают в районе, где нашли тело. У них брали биологические образцы для сравнительного молекулярно-генетического исследования – под эту процедуру подпала и фигурантка.

В результате она признала вину, осознавая, что результаты экспертизы неизбежно подтвердят ее причастность к преступлению. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка").

Подозреваемую уже допросили, в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Мотивы преступления выясняются.

Ранее в Оренбурге задержали 22-летнего мужчину после смерти его новорожденного сына. По версии следствия, мужчина убил ребенка 3 ноября в квартире на Советской улице. Предположительно, он перекрыл сыну дыхательные пути, в результате чего ребенок умер.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, фигуранта задержали. На причастность к преступлению проверяют и мать ребенка.