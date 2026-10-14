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В Краснодарском крае мать убила погремушкой свою четырехмесячную дочь. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в телеграм-канале.

Установлено, что в октябре 2025 года 19-летняя девушка, проживая в съемной квартире вместе со своим возлюбленным и их дочерью, ударила ребенка погремушкой. Девочка не выжила.

Фигурантка признала вину. Свой поступок девушка пыталась объяснить тяжелым психологическим состоянием и постродовой депрессией. Однако назначенная судом экспертиза опровергла эти доводы.

Обвиняемую приговорили к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее суд вынес приговор москвичке, виновной в убийстве своего малолетнего ребенка. Инцидент произошел 24 января 2026 года в квартире жилого дома на улице Братеевской. Женщина, не желая заниматься воспитанием, развитием и уходом за сыном, положила его в наполненную водой ванну и начала душить поясом от халата, погружая ребенка с головой в воду.

Фигурантку признали виновной по статье "Убийство малолетнего" и назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

