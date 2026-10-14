Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 11:16

Происшествия

В Краснодарском крае мать убила погремушкой свою четырехмесячную дочь

Фото: depositphotos/blinow61

В Краснодарском крае мать убила погремушкой свою четырехмесячную дочь. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в телеграм-канале.

Установлено, что в октябре 2025 года 19-летняя девушка, проживая в съемной квартире вместе со своим возлюбленным и их дочерью, ударила ребенка погремушкой. Девочка не выжила.

Фигурантка признала вину. Свой поступок девушка пыталась объяснить тяжелым психологическим состоянием и постродовой депрессией. Однако назначенная судом экспертиза опровергла эти доводы.

Обвиняемую приговорили к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее суд вынес приговор москвичке, виновной в убийстве своего малолетнего ребенка. Инцидент произошел 24 января 2026 года в квартире жилого дома на улице Братеевской. Женщина, не желая заниматься воспитанием, развитием и уходом за сыном, положила его в наполненную водой ванну и начала душить поясом от халата, погружая ребенка с головой в воду.

Фигурантку признали виновной по статье "Убийство малолетнего" и назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика