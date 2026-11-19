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Председатель КНР Си Цзиньпин проводил Владимира Путина до автомобиля после завершения трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

Когда российский президент занял место в автомобиле, кортеж выехал с территории резиденции "Цилинь Шаньчжуан", где проходили переговоры.

Это первая личная встреча Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в таком формате. Переговоры продлились 1,5 часа.

В ходе встречи председатель КНР призвал мировых лидеров полностью отказаться от ядерного оружия, назвав его "дамокловым мечом" над человечеством. Также он заявил о недопустимости ядерного конфликта.

Вместе с тем Си Цзиньпин указал на недопустимость вмешательства во внутренние дела других государств и важность соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Официальной темой встречи стал обмен мнениями о поддержании глобального мира и стратегической стабильности.

Перед этим Путин провел отдельную встречу с американским коллегой. На ней обсуждались вопросы украинского урегулирования и двусторонние отношения. Беседа состоялась в Центре международных обменов.