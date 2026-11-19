19 ноября, 13:48Политика
Си Цзиньпин проводил Путина до машины после завершения трехсторонней встречи
Фото: MAX/"Кремль. Новости"
Председатель КНР Си Цзиньпин проводил Владимира Путина до автомобиля после завершения трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.
Когда российский президент занял место в автомобиле, кортеж выехал с территории резиденции "Цилинь Шаньчжуан", где проходили переговоры.
Это первая личная встреча Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в таком формате. Переговоры продлились 1,5 часа.
В ходе встречи председатель КНР призвал мировых лидеров полностью отказаться от ядерного оружия, назвав его "дамокловым мечом" над человечеством. Также он заявил о недопустимости ядерного конфликта.
Вместе с тем Си Цзиньпин указал на недопустимость вмешательства во внутренние дела других государств и важность соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Официальной темой встречи стал обмен мнениями о поддержании глобального мира и стратегической стабильности.
Перед этим Путин провел отдельную встречу с американским коллегой. На ней обсуждались вопросы украинского урегулирования и двусторонние отношения. Беседа состоялась в Центре международных обменов.