Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в воскресенье, 22 ноября, станет холоднее. Об этом сообщает RT со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

"Похолодает и ночью, и днем", – сказал он.

По словам метеоролога, днем температура будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Также ожидается облачная погода. Возможен мокрый снег, а к вечеру прогнозируется небольшой снег.

Ильин также рассказал, что в Москве в пятницу и субботу, 20 и 21 ноября, будет тепло и пасмурно. Днем 20-го числа осадков преимущественно не ожидается, температура составит от 4 до 6 градусов тепла, а к вечеру придет туман. В ночь на 21-е число пройдет небольшой дождь. Днем при температуре от 3 до 5 градусов тепла прогнозируется как дождь, так и мокрый снег.

В ночные часы в ближайшие двое суток температура составит от 0 до плюс 5 градусов. Ветер будет дуть с юга и юго-запада со скоростью 2–7 метров в секунду, но 21 ноября возможны порывы до 12 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти: в четверг, 19-го числа, ожидается 733 миллиметра ртутного столба, а 22-го числа – 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее в столичном Дептрансе предупредили, что потепление и дождь с резкими перепадами температуры 19 ноября могут привести к образованию гололедицы на столичных дорогах. В связи с этим автомобилистов призвали пересесть на городской транспорт. Если же отложить поездку на машине невозможно, следует проявить особую внимательность.

