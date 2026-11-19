Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев

Трехсторонняя встреча Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне завершилась. Переговоры продлились 1,5 часа.

Встреча началась в 16:27 по местному времени (11:27 по московскому) и завершились в 17:57 (12:57).

Это первая в истории личная встреча лидеров России, США и Китая в таком формате. Переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина прошли в резиденции "Цилинь Шаньчжуан".

Председатель КНР призвал мировых лидеров полностью отказаться от ядерного оружия, назвав его "дамокловым мечом" над человечеством.

Си Цзиньпин также подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела других государств и важность соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Официальной темой встречи стал обмен мнениями о поддержании глобального мира и стратегической стабильности.

Перед этим российский президент провел отдельную встречу с американским коллегой. На ней обсуждались вопросы украинского урегулирования и двусторонние отношения. Беседа состоялась в Центре международных обменов.