Фото: 123RF.com/oskanov

Возможные сценарии восстановления Крымского моста после ночной атаки оценят с учетом того, в каком формате будут вестись работы. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в кулуарах Транспортной недели, передает ТАСС.

В свою очередь, глава Минтранса Дмитрий Ядров добавил, что министерство транспорта рассчитывает к 16:00–17:00 четверга, 19 ноября, оценить ситуацию с восстановлением объекта.

По его словам, сейчас специалисты обследуют мост, железнодорожное сообщение приостановлено. Они определяют объем повреждений и необходимые восстановительные работы. Для координации восстановления логистики Минтранс создал отраслевой штаб. Также работает штаб Хуснуллина по восстановлению моста.

"Для нас ключевым фактором сейчас является перевозка пассажиров, обеспечение грузов", – сказал Ядров.

Министр добавил, что при длительной задержке восстановления у транспорта есть необходимый запас для обеспечения логистики.

Сперва украинские вооруженные формирования атаковали Крымский мост с помощью беспилотников 16 и 17 ноября, в результате конструкция получила повреждения. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о террористическом акте.

Третья атака произошла в ночь на 19 ноября. После нее движение по мосту временно остановили. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что железнодорожники устраняют последствия атаки.