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Молдавия расторгла протокол с Содружеством Независимых Государств (СНГ) о сотрудничестве по уголовным делам. Об этом сообщил председатель парламента республики Игорь Гросу. Трансляция заседания велась на сайте Законодательного собрания Молдавии.

По словам Гросу, данное решение поддержали 59 депутатов из 101. Кроме того, 60 парламентариев проголосовали за денонсацию соглашения СНГ о возвращении культурных и исторических ценностей государствам их происхождения, которое было подписано в Минске 14 февраля 1992 года.

Протокол о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам, был подписан в Сочи 11 октября 2017 года.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Молдавии следует подумать о "собственном нижнем белье" и учитывать свои экономические возможности при закупке энергоресурсов. Он отметил, что европейские цены на энергоносители не всегда соответствуют уровню жизни в странах, которые их приобретают.