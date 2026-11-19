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Евросоюз (ЕС) не присутствует за столом трехсторонних переговоров лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне и опасается оказаться "в меню" этой встречи. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Телеканал задается вопросом: "Если Европа не за столом, не находится ли она в меню?" В публикации приводятся слова министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде: "Меньше всего кто-то в Европе хочет разделения сфер мирового влияния между тремя великими лидерами".

"Я не утверждаю, что это произойдет, но это то, чего мы не хотим видеть", – заявил он.

При этом Euronews выражает надежду, что "решить фундаментальные вопросы безопасности Европы без европейцев окажется невозможно".

Ранее Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп начали первые в истории трехсторонние переговоры глав трех стран на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. Российский президент выразил признательность Си Цзиньпину за организацию встречи. Трамп, в свою очередь, сказал, что для него честь быть на трехсторонней встрече с лидерами России и Китая.

В ходе встречи председатель КНР выдвинул 4 принципа того, как крупные державы должны сосуществовать и обеспечивать мир во всем мире. По его мнению, главным принципом является взаимное уважение.