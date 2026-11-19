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Российские банки в июле – сентябре 2026 года возместили клиентам, пострадавшим от действий мошенников, свыше 520 миллионов рублей. Об этом сообщили в Банке России (ЦБ).

По данным регулятора, эта сумма покрывает 7,2% от общего объема хищений, зафиксированных за третий квартал.

"В III квартале сохранилась положительная динамика объема возмещений", – говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦБ.

Механизм возврата средств пострадавшим от телефонных мошенников создало Минцифры РФ. Для этого потерпевшему нужно подтвердить, что кража случилась после звонка или СМС афериста, а оператор связи или банк не смогли предотвратить подозрительную операцию.

Заявление можно подать через "Госуслуги" в систему ГИС "Антифрод". Вернуть похищенные средства будет возможно при условии, что клиент обратился за помощью в течение 10 рабочих дней и по факту хищения было возбуждено уголовное дело.

