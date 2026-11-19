Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Мнёвниковской пойме приступили к возведению Дворца спорта, где оборудуют две ледовые арены и залы для занятий другими видами спорта. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

Новый комплекс появится на улице Нижние Мнёвники, недалеко от станции метро "Терехово". Завершить строительство планируется в 2028 году при поддержке города в рамках масштабного инвестиционного проекта. Для строительства власти предоставили инвестору земельный участок.

Во Дворце спорта будут предусмотрены пространства для занятий хоккеем, фигурным катанием, футболом, спортивной гимнастикой и единоборствами. Помимо двух ледовых арен с трибунами, в здании разместят зал спортивной гимнастики с зрительскими местами, зал общей физической подготовки, два помещения для единоборств и тренажерный зал.

"На крыше сделают зеленую зону. На прилегающей территории – общественное пространство с зелеными насаждениями. Таким образом, у посетителей будут места для отдыха и внутри здания, и под открытым небом", – отметил Собянин.

Новый спортивный объект станет частью инфраструктуры Мнёвниковской поймы, которую развивают как будущий центр экономической активности Москвы. Строительство социальных объектов в столице соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее Собянин провел личный прием граждан в приемной президента России. В ходе встречи он ответил на просьбу студентки Марии Аполонской об ускорении строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Москворечье-Сабурово.

Собянин сообщил, что в здании оборудуют несколько бассейнов, включая 50-метровый для спортсменов, и пообещал взять сроки сдачи объекта под личный контроль. Запуск центра запланирован на 2027 год.