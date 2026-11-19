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Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" передал заказчику очередную партию управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2" и завершает поставки комплексов средств автоматизации управления огнем артиллерии "Планшет". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Снаряды "Краснополь-М2" позволяют с дистанции в десятки километров попасть в малоразмерную цель. Ими же эффективно поражают бронетехнику и другие небольшие подвижные объекты, огневые точки, укрепления и командные пункты.

Комплексы линейки "Планшет" автоматизируют управление огнем буксируемой и самоходной артиллерии, минометных подразделений и реактивных систем залпового огня (РСЗО). По годовому контракту предприятия холдинга заканчивают отгрузку комплексов "Планшет-М-ИР" на бронешасси и носимого варианта "Планшет-А": они, в частности, дают возможность наиболее эффективно вести огонь по целям с применением "Краснополей".

"Цифровая архитектура "Планшетов" позволяет в реальном времени обрабатывать поступающие данные, в том числе с беспилотников, и оперативно выводить нужную информацию на рабочее место командира. Это существенно сокращает время от обнаружения цели до принятия решения", – отметил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

Помимо этого, предприятия холдинга в срок выполняют контрактные обязательства по поставкам приводов наведения для российских РСЗО и самоходных артиллерийских установок (САУ).

Ранее сообщалось, что "Ростех" разрабатывает и выпускает ударные БПЛА, характеристики которых приближены к возможностям крылатых ракет. В частности, аппарат "Дань-Т" по своим характеристикам является полноценной крылатой ракетой, при этом "Ростех" ведет и несколько других подобных проектов.