19 ноября, 10:09Происшествия
Задымление произошло в одном из зданий Курска после атаки БПЛА ВСУ
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Курске произошло задымление в одном из зданий после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX.
По словам главы региона, над городом сработала система противовоздушной обороны. Информация о последствиях уточняется.
Хинштейн подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.
Ранее украинские дроны атаковали резервуары для хранения нефти рядом с Альметьевском на юго-востоке Татарстана. Обломки беспилотников повредили несколько гражданских объектов. Жертв и пострадавших нет.