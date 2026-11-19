Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Курске произошло задымление в одном из зданий после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX.

По словам главы региона, над городом сработала система противовоздушной обороны. Информация о последствиях уточняется.

Хинштейн подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее украинские дроны атаковали резервуары для хранения нефти рядом с Альметьевском на юго-востоке Татарстана. Обломки беспилотников повредили несколько гражданских объектов. Жертв и пострадавших нет.