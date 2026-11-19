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Федерация бобслея России подала апелляцию в независимый арбитражный орган Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) в связи с продлением недопуска российских спортсменов на турниры, проходящие под эгидой организации. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава федерации Анатолий Пегов.

"Мы оспорили решение конгресса и подали апелляцию в арбитраж IBSF по поводу недопуска двоек и четверок", – сказал он, добавив, что апелляция была подана на прошлой неделе.

Пегов отметил, что обращение поддержал Олимпийский комитет России. Сначала федерация должна пройти разбирательство в арбитраже IBSF – такой порядок предусмотрен регламентом. Глава федерации рассчитывает, что инстанция удовлетворит иск.

Если арбитраж IBSF не примет решение в пользу российской стороны, федерация обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее конгресс IBSF продлил отстранение российских бобслеистов в двойках и четверках, оставив в силе решение о выступлении на соревнованиях по скелетону и монобобу в нейтральном статусе. По словам Пегова, спортсмены сохранят нейтральный статус, однако, в отличие от прошлого сезона, получать его будут без проверки.