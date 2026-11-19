Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Двое рабочих коммерческой организации пострадали при инциденте с обрывом троса грузового лифта на Полковой улице в столичном районе Марьина Роща. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел в нежилом здании. Пострадавших мужчин доставили в медицинское учреждение.

Организована проверка, ее контролирует Останкинская межрайонная прокуратура.

Ранее в Тюмени 16-летний подросток упал в шахту лифта с 22-го этажа и выжил. Его доставили в областную клиническую больницу № 2. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

