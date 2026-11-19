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Всплеск активности на Солнце завершился, за этот период на небесном светиле произошло более 40 вспышек. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По оценке ученых, звезда израсходовала накопленные энергетические ресурсы. Число и мощность вспышек снова снижаются.

"Неожиданный рост, наблюдавшийся в последние двое суток, видимо, исчерпал все энергетические ресурсы и сейчас в отсутствие топлива медленно гаснет", – говорится в сообщении.

В период всплеска произошли две сильные вспышки класса M, которые фактически находились около границы с более низким классом C, а также около 40 вспышек категории C. В космос выбросило несколько небольших облаков плазмы, но они миновали Землю.

Утром в четверг, 19 ноября, на Земле произошла магнитная буря – вторая в ноябре и шестая за осень 2026 года. Возмущения возникли из-за "общей усталости магнитного поля Земли от двухдневного нахождения в возмущенном солнечном ветре из корональной дыры", пояснили в лаборатории.

При этом ранее ученые заявили, что рост вспышечной активности на Солнце стал системным. В частности, за сутки 17 ноября в шести группах пятен зарегистрировали 16 вспышек, в том числе одну сильную класса M. Вспышки новой серии пока не влияют на Землю.