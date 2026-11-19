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Студенты в России получат возможность подтверждать личность на онлайн-занятиях и экзаменах через портал "Госуслуги" или мессенджер MAX с 20 ноября. Это можно реализовать при наличии ресурсов у вуза. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Амир Хамитов.

По его словам, проверить личность студента получится по биометрии или по данным студенческого билета либо паспорта, которые предоставляют через MAX.

"Это упростит дистанционную учебу и сократит формальности", – отметил депутат.

Парламентарий уточнил, что уже сейчас студенты, ординаторы и аспиранты могут предъявлять электронный студенческий через MAX, в том числе в виде QR-кода в разделе "Цифровой ID". Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажная версия. Кроме того, он используется по желанию, билет можно показывать для прохода в учебный корпус, получения скидок и льгот.

При этом Хамитов напомнил, что предъявление электронного билета не означает считывание каждым турникетом или кассой QR-кода. Если цифровой формат на месте не поддерживается, то можно использовать бумажный билет.

"Это дополнительная возможность, а не отказ от привычных документов – выбор остается за студентом", – добавил депутат.

Цифровизация образования должна выполнять конкретную цель: экономить время студентов и преподавателей, сокращать бюрократию и упрощать организацию учебного процесса, заключил он.

Ранее сообщалось, что РЖД планируют запустить посадку в поезда дальнего следования по цифровому ID в мессенджере MAX с конца 2027 года. По мнению замгендиректора компании Ивана Колесникова, цифровой ID является абсолютно рабочей технологией.

Ее будут использовать сразу во всех поездах с момента запуска. При этом существующие способы посадки в поезда по-прежнему сохранятся.