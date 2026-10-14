Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 19:42

Технологии

Кабмин расширил возможности использования свидетельства о рождении в MAX

Фото: Агентство "Москва"/Ульяна Чухаркина

Правительство России расширило возможности, когда родители могут подтверждать личность детей при помощи "Цифрового ID" в мессенджере МАХ. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

"Воспользоваться сервисом можно будет по мере подключения к нему организаций", – говорится в сообщении.

Свидетельство можно будет предъявлять при покупке билетов, применении льготного или бесплатного проезда и посадке в транспорт, при обращении в медорганизации за помощью по ОМС, при посещении МФЦ, музеев, культурно-просветительных и спортивных мероприятий. Кроме того, электронной версией документа можно будет воспользоваться при покупке льготных билетов, при получении ребенком или его родителем других услуг, которые требуют подтверждения личности.

Документ можно найти в разделе "Семья и дети" сервиса "Цифровой ID" в МАХ. Родители могут предъявить его при помощи QR-кода. При этом бумажное свидетельство продолжает действовать.

Ранее МАХ начал предупреждать пользователей о переходе по подозрительным ссылкам. При клике по ссылке в мессенджере ее проверяют на наличие угроз автоматизированные системы. В случае признания ссылки опасной появляется всплывающее окно с уведомлением.

Читайте также


технологии

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика