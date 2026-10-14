Кабмин расширил возможности использования свидетельства о рождении в MAX

Фото: Агентство "Москва"/Ульяна Чухаркина

Правительство России расширило возможности, когда родители могут подтверждать личность детей при помощи "Цифрового ID" в мессенджере МАХ. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

"Воспользоваться сервисом можно будет по мере подключения к нему организаций", – говорится в сообщении.

Свидетельство можно будет предъявлять при покупке билетов, применении льготного или бесплатного проезда и посадке в транспорт, при обращении в медорганизации за помощью по ОМС, при посещении МФЦ, музеев, культурно-просветительных и спортивных мероприятий. Кроме того, электронной версией документа можно будет воспользоваться при покупке льготных билетов, при получении ребенком или его родителем других услуг, которые требуют подтверждения личности.

Документ можно найти в разделе "Семья и дети" сервиса "Цифровой ID" в МАХ. Родители могут предъявить его при помощи QR-кода. При этом бумажное свидетельство продолжает действовать.

Ранее МАХ начал предупреждать пользователей о переходе по подозрительным ссылкам. При клике по ссылке в мессенджере ее проверяют на наличие угроз автоматизированные системы. В случае признания ссылки опасной появляется всплывающее окно с уведомлением.

