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13 октября, 15:58

Технологии

МАХ начал предупреждать пользователей о переходе по подозрительным ссылкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мессенджер МАХ начал предупреждать пользователей о переходе по подозрительным ссылкам, сообщили в пресс-службе платформы.

При клике по ссылке в мессенджере ее проверяют на наличие угроз автоматизированные системы. В случае признания ссылки опасной появляется всплывающее окно с уведомлением.

Для пользователей, с которыми пытался связаться мошенник, дополнительно автоматически включается "Безопасный режим" на 24 часа. В этот период звонить и добавлять в чаты смогут только контакты из адресной книги.

Настройку можно менять вручную в разделе "Безопасность". О том, что режим включен, пользователю сообщает бот МАХ. В настройках мессенджера его можно отключить самостоятельно. При отсутствии изменений режим автоматически снимается по истечении суток.

Ранее в мессенджере MAX появилось мини-приложение "Портал грантов". В нем объединена информация об актуальных мерах поддержки, и оно помогает пользователям подобрать подходящие гранты. Запросы здесь фильтруются по категории, аудитории, региону, сумме и сроку подачи заявки. Помимо этого, разработчики планируют добавить на портал ИИ-поиск и помощника для подготовки заявки.

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