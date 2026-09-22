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22 сентября, 13:28

Технологии

Сервис для поиска грантов появился в мессенджере MAX

Фото: Агентство "Москва"

В российском мессенджере MAX появилось мини-приложение "Портал грантов", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу площадки.

"Мини-приложение "Портал грантов" объединяет информацию об актуальных мерах поддержки и помогает пользователям подобрать подходящие гранты", – говорится в сообщении.

Для поиска подходящего варианта необходимо перейти в чат-бот "Портал грантов", нажать кнопку "Открыть приложение" и выбрать параметры поиска. Затем следует прочитать условия и перейти на страницу организации для подачи заявки.

Запросы фильтруются по категории, аудитории, региону, сумме и сроку подачи заявки. В будущем разработчики хотят добавить на портал ИИ-поиск и помощника для подготовки заявки.

Ранее в MAX появилась функция мультиаккаунта. Пользователи могут управлять двумя профилями в одном приложении и переключаться между ними без повторной авторизации. Это актуально для тех, кто использует несколько аккаунтов на одном устройстве, например для разграничения рабочих и личных переписок.

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