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13 октября, 20:17

Технологии

Российско-китайский мессенджер "Молния" презентовали в Москве

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Российско-китайский мессенджер "Молния" презентовали в Москве. Он объединяет чаты, видеосвязь, каналы и короткие видео, сообщает ТАСС.

По словам создателей платформы, мессенджер является единым цифровым пространством. Пользователи могут общаться, создавать и потреблять контент, не переключаясь между сервисами. Кроме того, платформа создана и в качестве открытой среды для партнерских интеграций. Сервис уже доступен в RuStore.

Основатель со стороны России, председатель совета директоров "Ред софт" Вячеслав Комлев подчеркнул, что проект позволит сформировать цифровую экосистему, функционирующую на общечеловеческих принципах, которые способны оздоравливать цифровой мир.

"Это не только мессенджер, но и сложнейшее решение, созданное совместно с китайскими разработчиками. Уверен, пользователи оценят платформу", – сказал он.

Разработка мессенджера стартовала в 2024 году. В 2025-м концепцию расширили до единого цифрового пространства, а в этом году команда приступила к тестированию.

Авторы добавили, что один из принципов платформы состоит в защите переписки. Личные и групповые чаты используют сквозное шифрование на основе протокола Signal.

Ранее в MAX появилась функция мультиаккаунта. Пользователи могут управлять двумя профилями в одном приложении и переключаться между ними без повторной авторизации. Это актуально для тех, кто использует несколько аккаунтов на одном устройстве, например для разграничения рабочих и личных переписок.

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