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РЖД планируют запустить посадку в поезда дальнего следования по цифровому ID в мессенджере MAX с конца 2027 года. Об этом сообщил замгендиректора компании Иван Колесников в интервью РИА Новости.

По его словам, цифровой ID является абсолютно рабочей технологией. Ее будут использовать сразу во всех поездах с момента запуска. При этом существующие способы посадки в поезда по-прежнему сохранятся.

Ранее обсуждалась идея о запуске в продажу билетов на электрички с проверкой личности через мессенджер MAX. Услугой, как сообщалось, смогут воспользоваться свыше 20 миллионов льготников.

Кроме того, глава РЖД Олег Белозеров рассказал, что компания тестирует посадку на поезд по биометрии. Эксперимент идет на трех направлениях: Москва – Иваново, Москва – Кострома и Москва – Нижний Новгород.

Между тем Владимир Путин поручил российскому правительству изучить возможность оплаты проезда в общественном транспорте с помощью MAX и Единой биометрической системы. Кроме того, указана возможность использования региональных сегментов Единой биометрической системы. Кабмину предстоит проработать вопрос вместе с профильными комиссиями Госсовета и властями субъектов РФ.