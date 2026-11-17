Фото: leopard-land.ru

Стая тихоокеанских белобоких дельфинов численностью в несколько сотен особей зашла в воды Дальневосточного морского заповедника в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба дирекции заповедников "Земля леопарда".

Животные сопровождали государственных инспекторов, несших службу в акватории.

"Перед началом больших миграций белобокие дельфины склонны сбиваться в крупные стаи от 100 до 1 000 особей", – приводит дирекция слова ведущего научного сотрудника Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Алексея Трухина.

По его словам, это одни из самых высокоорганизованных социальных животных, а их объединение представляет собой слаженную командную работу. На охоте дельфины действуют коллективно.

Нынешнее появление крупной группы в заливе Петра Великого связано с сезонной миграцией. Белобокие дельфины держатся умеренных широт, а осенью начинают откочевывать из западных и северных районов Японского моря южнее – к Японским и Курильским островам, где вода зимой остается для них комфортной. Проходя через залив, они активно кормятся японским анчоусом, сайрой, сельдью иваси и скумбрией.

В море этих животных можно узнать по серповидному спинному плавнику: передняя часть у него темная, задняя – контрастно белая.

Ранее акула напала на туристку во время экскурсии с дельфинами на Багамских островах. Случай был зафиксирован примерно в трех морских милях от побережья. В результате 37-летняя женщина получила тяжелые травмы правой лодыжки. Пострадавшую доставили в местную клинику.