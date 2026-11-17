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В Великобритании 37-летний Кайл Ховард признался в убийстве своей супруги Кили Аспиналл, тело которой обнаружили под кроватью в доме в Рочдейле, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Rochdale Daily.

В преступлении он признался 16 ноября в Королевском суде Манчестера. В этот день должно было начаться разбирательство. До заседания мужчина отрицал причастность к преступлению, хотя еще в день задержания рассказал правоохранителям о содеянном.

По данным полиции Большого Манчестера, около 16:00 25 мая Ховард позвонил в службу и признался, что двумя днями ранее смертельно ранил жену ножом в их доме. На звонок он решился после того, как в квартире появился трупный запах.

Прибывшие на место полицейские обнаружили тело под кроватью и задержали подозреваемого. Медикам, которые приехали позже, мужчина вновь подтвердил, что женщина мертва уже двое суток.

После задержания Ховард несколько дней провел в больнице: ему требовалось лечение из-за инфекции руки. 1 июня его вновь поместили под стражу, а спустя сутки, 2 июня, официально предъявили обвинение в убийстве. Окончательный приговор суд вынесет 18 ноября.

Жительницу Калужской области ранее оштрафовали на 120 тысяч рублей за то, что она помогла бывшему мужу утопить в реке останки убитого и расчлененного им знакомого.

Следствие выяснило, что 49-летний ранее судимый местный житель в ходе ссоры у себя дома забил до смерти 52-летнего знакомого, расчленил его тело ручной пилой, уложил останки в чемодан и выбросил в реку. Женщина по просьбе согласилась помочь скрыть следы преступления.

Вместе с экс-супругом подсудимая вынесла к берегу реки части тела убитого, упакованные в пакеты и чемодан, и сбросила их в воду. Затем она уничтожила следы крови на кухне квартиры и выехала вместе с бывшим мужем за пределы области.

