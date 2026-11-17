На Украине начали экономить боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot из-за критического сокращения запасов и общего кризиса средств противовоздушной обороны. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, передает RT.

В публикации говорится, что украинская система ПВО является "некогда впечатляющим образцом изобретательных, пусть и разнородных технических решений". Несмотря на это, отметили в газете, она начала давать сбои, причиной которых стало истощение ресурсов. Текущая ситуация ставит Украину в сложное положение, добавили в СМИ.

Ранее стало известно, что в проекте оборонного бюджета США на 2027 финансовый год предусмотрены средства на продолжение военной поддержки Украины.

Согласно законопроекту представителей Республиканской партии, 750 миллионов долларов предлагается направить по линии Пентагона в рамках Инициативы содействия безопасности Киева. Еще 129 миллионов долларов намерены выделить через Госдепартамент на помощь в сфере безопасности.