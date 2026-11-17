Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Солонешенском районе Алтайского края из-за повреждения линии электропередачи напряжением 110 киловольт без электроснабжения остался 31 населенный пункт. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Информация об инциденте поступила от единой дежурно-диспетчерской службы района во вторник, 17 ноября, в 02:45 по московскому времени. К устранению последствий аварии привлекли 12 специалистов и 3 единицы техники. Подразделения МЧС России в работах не участвуют.

При необходимости в районе могут развернуть пункты временного размещения и задействовать резервные источники питания.

Ранее во Владивостоке произошла авария на электросетях, из-за которой без электричества остались более 50 тысяч человек, а свыше 15 тысяч жителей лишились отопления и горячей воды.

Отключения затронули Ленинский и Первомайский районы города. При этом перебои с теплоснабжением и горячей водой зафиксировали в Ленинском районе.

