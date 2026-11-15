Более 50 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии на сетях

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Во Владивостоке произошла авария на электросетях, из-за которой без электричества остались более 50 тысяч человек, а свыше 15 тысяч жителей лишились отопления и горячей воды. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Отключения затронули Ленинский и Первомайский районы города. При этом перебои с теплоснабжением и горячей водой зафиксировали в Ленинском районе.

Сейчас специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Прокуратура проверит, насколько соблюдались требования законодательства при обслуживании электросетей и нормативные сроки устранения аварии. Ведомство также контролирует восстановление прав жителей.

Ранее ограничения на электроснабжение вводили в Крыму и Севастополе. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил об аварии за пределами полуострова и начале восстановительных работ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что перебои с подачей электричества в регионе связаны с повреждением энергетических объектов.