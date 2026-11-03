Ограничения электроснабжения ввели в Крыму из-за аварии

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В Крыму ввели ограничения электроснабжения, сообщил советник главы региона Олег Крючков в своем телеграм-канале.

По его словам, за пределами полуострова произошла авария. Крючков добавил, что ведутся восстановительные работы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил о введении ограничений на подачу электроэнергии в регионе. Они связаны с повреждением энергообъектов.

Ранее часть Калининграда осталась без электричества после срабатывания противоаварийной автоматики на Калининградской ТЭЦ-2. Выяснилось, что автоматика отключила часть оборудования станции. После этого нагрузку оперативно распределили между другими объектами калининградской генерации.

