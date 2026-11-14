СК проверит смерть девушки от ножевого ранения в квартире в СВАО

Фото: sledcom.ru

В Москве в квартире жилого дома на Сельскохозяйственной улице обнаружили тело девушки с признаками насильственной смерти. У погибшей было ножевое ранение, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по столице.

По данному факту Останкинский межрайонный следственный отдел управления по Северо-Восточному административному округу организовал доследственную проверку. Сейчас следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее СК России возбудил уголовное дело по факту похищения и убийства семейной пары в Ростовской области. Фигурантом дела стал 26-летний местный житель. По данным следствия, у подозреваемого случился конфликт с парой.

Тела погибших с признаками насильственной смерти и расчленения нашли 1 ноября 2026 года на участке местности в Аксайском районе региона. Позднее мужчина признался в содеянном.

