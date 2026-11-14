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14 ноября, 19:00

Политика

Трамп осудил помилование 563 преступников на смертную казнь в Калифорнии

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп назвал решение губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома заменить 563 осужденным смертную казнь на пожизненный срок катастрофой для страны. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, среди осужденных есть самые жестокие убийцы, когда-либо жившие в мире.

Трамп также счел губернатора некомпетентным, указав, что он не позволил сложной правовой системе довести дела до конца. Ньюсом бесчувственный, поскольку своим решением потряс родственников жертв преступников, добавил американский лидер.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность отказаться от прямой трансляции казни Нидала Хасана, осужденного за стрельбу на военной базе Форт-Худ в 2009 году. Глава государства узнал, что бывший военный психиатр парализован ниже пояса и передвигается в инвалидной коляске.

По данным СМИ, Трамп обсуждает этот вопрос со своими советниками. В частных беседах президент отмечал, что прежде не знал о состоянии здоровья Хасана.

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