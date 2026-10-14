Трамп задумался об отмене трансляции казни военного психиатра

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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отказаться от прямой трансляции казни Нидала Хасана, осужденного за стрельбу на военной базе Форт-Худ в 2009 году. Как сообщает CNN со ссылкой на источники, глава государства узнал, что бывший военный психиатр парализован ниже пояса и передвигается в инвалидной коляске.

По данным телеканала, Трамп обсуждает этот вопрос со своими советниками. В частных беседах президент отмечал, что прежде не знал о состоянии здоровья Хасана. Окончательное решение о трансляции пока не принято.

Некоторые представители окружения американского лидера предупредили его о возможных последствиях публичной казни. По их мнению, экстремистские группировки могут использовать кадры расстрела человека в инвалидной коляске в пропагандистских целях и представить осужденного как "мученика".

Казнь Хасана запланирована на 3 декабря. Военный психиатр был признан виновным в убийстве 13 человек и ранении более 30 сослуживцев во время стрельбы на базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что казнь проведут публично. Он объяснял это необходимостью показать серьезность последствий подобных преступлений.

Если приговор приведут в исполнение, это станет первой казнью военнослужащего американской армией с 1961 года и первым расстрелом военного в США со времен Второй мировой войны.