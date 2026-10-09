AP: пережившая казнь в США Криста Пайк начала самостоятельно есть

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Американка Криста Пайк, пережившая неудачную казнь в штате Теннесси, спустя неделю после введения дозы смертельной инъекции начала есть самостоятельно и передвигаться с чужой помощью. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на адвокатов осужденной.

По их словам, первые шаги женщина сделала в среду, 7 октября, и они были "ограниченными", а 8 октября ей требовалась помощь при ходьбе. Пайк также впервые поела без чужой помощи и начала шевелить руками.

Попытка казни 50-летней Пайк в Теннесси состоялась 30 сентября. Женщине дважды вводили пентобарбитал, однако она выжила и после процедуры была госпитализирована.

Защита рассказывала, что, придя в себя, американка находилась в спутанном сознании. Правозащитники ожидают длительного периода выздоровления.

Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет. После произошедшего губернатор штата Билл Ли приостановил оставшуюся на 2026 год казнь и распорядился провести независимое расследование инцидента.