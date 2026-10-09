Пентагон заявил, что казнь устроившего стрельбу на базе в Техасе будет публичной

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Казнь бывшего военного психиатра Нидала Хасана, который был осужден за стрельбу на базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году, пройдет публично, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью Real America's Voice.

"Его расстреляют, так должно быть. Мы позаботимся о том, чтобы люди могли видеть это, чтобы это было публично", – сказал Хегсет.

Глава Пентагона подчеркнул, что люди должны осознавать серьезность последствий за подобные деяния.

В свою очередь, источники в оборонном ведомстве издания Associated Press заявили, что казнь будут транслировать в прямом эфире.

Казнь проведут 3 декабря 2026 года на территории базы в 13:00 по местному времени. Решение принято во исполнение распоряжения глав Белого дома Дональда Трампа. Эта казнь станет первой казнью военнослужащего США через расстрел со времен Второй мировой войны.

5 ноября 2009 года Хасан, служивший военным психиатром в звании майора, открыл стрельбу на базе. В тот день 13 человек погибли, еще 32 получили ранения. Во время задержания он получил тяжелые ранения и был частично парализован. Следствие установило, что его действия связаны с радикальными исламистскими взглядами.

