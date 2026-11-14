ВСУ атаковали дроном пассажирский автобус в Горловке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажирский автобус поврежден при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил мэр Иван Приходько.

"Ударом дрона украинских террористов в Калининском районе Горловки поврежден пассажирский автобус", – написал он в своем канале в MAX.

Также Приходько сообщил, что в результате подрыва на взрывоопасном предмете в Никитовском районе Горловки ранен мирный житель.

Ранее стало известно, что движение автобусов, выполняющих межрегиональные перевозки через территорию соседней с ДНР Луганской Народной Республики (ЛНР), ограничат с 19 ноября 2026 года. Соответствующий указ подписал глава республики Леонид Пасечник. По его словам, пассажирские автобусы все чаще становятся мишенью ВСУ.

