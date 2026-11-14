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14 ноября, 15:23

Шоу-бизнес

Лерчек получила загранпаспорт в день помилования

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, получила заграничный паспорт в день помилования и в скором времени намерена отправиться в Китай для лечения онкологии. Об этом она заявила в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Загранпаспорт! Это значит, что совсем-совсем скоро можно будет лететь в Китай", – подчеркнула блогер.

Она также выразила благодарность профильным ведомствам в содействии в получении документа.

В 2024 году Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин оказались фигурантами уголовного дела о создании преступного сообщества и легализации полученных незаконным путем денег. Они перевели за рубеж свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов. Позднее Чекалина приговорили к 7 годам колонии.

Расследование в отношении Лерчек приостанавливали из-за выявлении у нее онкологии, но потом возобновили. В конце июля 2026 года суд назначил ей условное наказание, штраф 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.

После этого Чекалина попросила Владимира Путина о помиловании. 14 ноября президент России помиловал блогера и освободил от наказания.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что решение о помиловании со стороны Путина было принято из соображений гуманности. При этом он отметил, что экономический ущерб для государства был очень большим.

Сама Лерчек назвала помилование шансом на выздоровление. Она выразила уверенность в том, что сможет победить онкологию.

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