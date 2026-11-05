05 ноября, 16:10Шоу-бизнес
Возлюбленный Лерчек опроверг госпитализацию блогера
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин
Возлюбленный Валерий Чекалиной, известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини опроверг ее госпитализацию. Об этом он сообщил в соцсетях.
Ранее адвокат Константин Третьяков заявил, что Лерчек экстренно доставили в больницу утром 5 ноября. Из-за этого она пропустила заседание Мосгорсуда по пересмотру ее приговора.
"Это неправда. Валерию никуда не госпитализировали. Наши адвокаты так не заявляли. Сегодня (5 ноября 2026 года. – Прим. ред.) она заканчивает 48-часовую химиотерапию дома", – написал Сквиччиарини.
В 2024 году Чекалину и ее бывшего супруга Артема обвинили в создании преступного сообщества и легализации незаконно полученных средств. Пара перевела за границу более 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов. Чекалин признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы.
Уголовное дело в отношении Лерчек приостанавливали из-за онкологии, но позднее возобновили. В итоге суд назначил ей 5 лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.
Приговор обжаловали, и 5 ноября в Мосгорсуде прошел пересмотр дела в закрытом режиме. Судебная инстанция утвердила вынесенное ранее решение в отношении Лерчек, оно вступило в силу.
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