Возлюбленный Лерчек опроверг госпитализацию блогера

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Возлюбленный Валерий Чекалиной, известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини опроверг ее госпитализацию. Об этом он сообщил в соцсетях.

Ранее адвокат Константин Третьяков заявил, что Лерчек экстренно доставили в больницу утром 5 ноября. Из-за этого она пропустила заседание Мосгорсуда по пересмотру ее приговора.

"Это неправда. Валерию никуда не госпитализировали. Наши адвокаты так не заявляли. Сегодня (5 ноября 2026 года. – Прим. ред.) она заканчивает 48-часовую химиотерапию дома", – написал Сквиччиарини.

В 2024 году Чекалину и ее бывшего супруга Артема обвинили в создании преступного сообщества и легализации незаконно полученных средств. Пара перевела за границу более 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов. Чекалин признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Лерчек приостанавливали из-за онкологии, но позднее возобновили. В итоге суд назначил ей 5 лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.

Приговор обжаловали, и 5 ноября в Мосгорсуде прошел пересмотр дела в закрытом режиме. Судебная инстанция утвердила вынесенное ранее решение в отношении Лерчек, оно вступило в силу.