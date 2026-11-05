05 ноября, 12:19Шоу-бизнес
Мосгорсуд утвердил Лерчек условный срок и штраф 763,5 млн руб
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Мосгорсуд признал законным обвинительный приговор блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, осужденной на условный срок по делу о незаконных многомиллионных переводах за границу. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.
"Приговор изменить, указать на применение статьи 73 УК РФ только к основному наказанию, апелляционные представления гособвинения удовлетворить частично. Запретить осужденной администрировать сайты, заниматься деятельностью, созданием, размещением <…> (информации. – Прим. ред.)", – говорится в решении суда.
Кроме того, Чекалиной запрещено менять место жительства. Ее обязали раз в месяц отмечаться по месту проживания. Приговор вступил в силу с указанными изменениями.
В 2024 году Чекалину и ее бывшего супруга Артема обвинили в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконно. Пара перевела за границу более 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов. Чекалин признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы.
Уголовное дело в отношении блогера приостанавливали из-за онкологического заболевания, но позднее расследование возобновили. В итоге суд назначил ей 5 лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов. Приговор обжаловали и защита, и прокуратура.
Пересмотр дела 5 ноября прошел в закрытом режиме. На нем также не было Чекалиной, которую экстренно госпитализировали.
Защита заявила об ухудшении состояния здоровья блогера Лерчек