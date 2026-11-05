Прокуратура потребовала ужесточить обвинительный приговор Лерчек

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Прокуратура потребовала ужесточить обвинительный приговор блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Заседание в Московском городском суде проходит в закрытом режиме: без прессы, слушателей и самой Лерчек, которая оказалась в больнице.

"Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить приговор с учетом доводов в своих апелляционных представлениях, а жалобы защиты и самой осужденной – оставить без изменений", – сказал собеседник агентства.

В 2024 году Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Они перевели за границу свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов. Чекалин признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Лерчек приостанавливали из-за онкологического заболевания, но затем расследование возобновили. В итоге суд назначил ей условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов. Приговор обжаловали и защита, и прокуратура.