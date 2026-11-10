Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/ler_chek

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, сообщила об ухудшении самочувствия после повторной химиотерапии. Об этом она рассказала в видео, опубликованном на странице ее возлюбленного Луиса Сквиччиарини в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам блогера, сегодня (10 ноября. – Прим. ред.) ей сделают МРТ головного мозга, поскольку после химиотерапии у нее ухудшилось зрение. Кроме того, Чекалина пожаловалась на отсутствие энергии и повышенную сонливость.

"Но мы надеемся, что все будет хорошо", – добавила она.

Лерчек также подчеркнула, что ожидает разрешения на поездку в Китай для прохождения лечения.

У Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии. Об ухудшении состояния блогера ранее рассказал Сквиччиарини: у девушки начались сильные боли в ногах, врачи установили ей катетер с контрастом. Позже он заявил, что медики не понимают, что происходит с пациенткой.

По словам самой Лерчек, болезнь начала прогрессировать. Метастазы начали расти в надпочечниках и яичниках, снова появились в легких. Она рассматривает все варианты, которые могут улучшить ее самочувствие, включая CAR-T-терапию в КНР, способную убить рак навсегда.

В 2024 году Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Речь шла о переводе за границу свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов.

Чекалин признал вину, его приговорили к 7 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Лерчек ранее приостанавливали из-за онкологического заболевания, но затем расследование возобновили. Суд назначил блогеру условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов, однако приговор обжаловали и защита, и прокуратура.

5 ноября Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы защиты и представление прокуратуры. Суд оставил назначенное Лерчек наказание в силе, однако частично удовлетворил представление прокуратуры и внес изменения в приговор. Вместе с тем Чекалина попросила инстанцию разрешить ей поездку в Китай для экстренного лечения, направив соответствующее обращение по электронной почте.