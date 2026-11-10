Более 5 тыс заявок поступило на третий поток программы "Время героев"

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Более 5 тысяч заявок получили организаторы третьего потока программы "Время героев" для участников и ветеранов СВО без высшего образования. Об этом на заседании оргкомитета по присуждению международной премии "Мы вместе" сообщил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.

Прием открылся во второй половине дня 9 ноября. Кириенко напомнил, что Владимир Путин поручил создать программу "Время героев" для людей без высшего образования. Полученный результат показывает, насколько решение главы государства актуально для граждан и имеет значение, подчеркнул первый замглавы администрации президента.

Он также обратил внимание на принцип Путина, согласно которому доступ ко всем президентским проектам открыт и подать заявку может каждый.

Для третьего потока "Времени героев" разработали отдельный набор требований: гражданство России, мужество и героизм, проявленные в боевых действиях в рамках спецоперации на Украине, а также среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование. Прием заявок открыт на официальном сайте программы до 25 января 2027 года.

Обучение продлится 3 года вместо стандартных 4 – сократить срок удалось за счет новых образовательных технологий и организационных решений. Первые 1,5 года участники будут плотно учиться по теоретической программе в Президентской академии (РАНХиГС), а затем перейдут на очно-заочный формат.

Ранее ректор Президентской академии Алексей Комиссаров обратил внимание, что принципиальное отличие третьего потока заключается в расширении доступности, однако неизменными останутся способности кандидатов, их мотивация и готовность учиться и применять знания на благо России. Военный корреспондент Евгений Поддубный назвал третий поток мощным сигналом для военных на передовой.