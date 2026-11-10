Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 17:56

Общество

Более 5 тыс заявок поступило на третий поток программы "Время героев"

Фото: vk.ru/vremyageroev_pobeda

Более 5 тысяч заявок получили организаторы третьего потока программы "Время героев" для участников и ветеранов СВО без высшего образования. Об этом на заседании оргкомитета по присуждению международной премии "Мы вместе" сообщил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.

Прием открылся во второй половине дня 9 ноября. Кириенко напомнил, что Владимир Путин поручил создать программу "Время героев" для людей без высшего образования. Полученный результат показывает, насколько решение главы государства актуально для граждан и имеет значение, подчеркнул первый замглавы администрации президента.

Он также обратил внимание на принцип Путина, согласно которому доступ ко всем президентским проектам открыт и подать заявку может каждый.

Для третьего потока "Времени героев" разработали отдельный набор требований: гражданство России, мужество и героизм, проявленные в боевых действиях в рамках спецоперации на Украине, а также среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование. Прием заявок открыт на официальном сайте программы до 25 января 2027 года.

Обучение продлится 3 года вместо стандартных 4 – сократить срок удалось за счет новых образовательных технологий и организационных решений. Первые 1,5 года участники будут плотно учиться по теоретической программе в Президентской академии (РАНХиГС), а затем перейдут на очно-заочный формат.

Ранее ректор Президентской академии Алексей Комиссаров обратил внимание, что принципиальное отличие третьего потока заключается в расширении доступности, однако неизменными останутся способности кандидатов, их мотивация и готовность учиться и применять знания на благо России. Военный корреспондент Евгений Поддубный назвал третий поток мощным сигналом для военных на передовой.

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика