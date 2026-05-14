14 мая, 13:05

Политика

В Кремле отметили, что кадровый резерв президента не ограничивается "Временем героев"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кадровый резерв Владимира Путина не ограничивается программой "Время героев". Каждое назначение решается отдельно, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Работают социальные лифты, работают программы подготовки кадров. Особенно, конечно, это программа по работе, по совершенствованию навыков участников СВО, наших героев. Но, разумеется, все назначения не могут ограничиваться только ими", – сказал он.

По словам пресс-секретаря российского лидера, глава государства решил назначить новых врио глав Белгородской и Брянской областей Александра Шуваева и Егора Ковальчука после беседы с ними.

При этом, как подчеркнул Песков, бывшие губернаторы регионов Вячеслав Гладков и Александр Богомаз на протяжении многих лет трудились в чрезвычайных условиях и доказали свою эффективность.

Путин принял отставки Гладкова и Богомаза 13 мая. Уточнялось, что политики покинули свои посты по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен Шуваев, а Брянской – Ковальчук. Выборы новых глав регионов пройдут в единый день голосования, 20 сентября.

Вместе с тем Богомаза зарегистрировали депутатом Госдумы. Члены комиссии приняли данное решение единогласно в рамках заседания.

властьполитикарегионы

