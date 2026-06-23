В Госдуме предложили освободить электромобили от требований локализации в такси

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В Госдуму внесли законопроект, предлагающий освободить электромобили от требований локализации для работы в такси. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Автором проекта стал зампред думского комитета по контролю Георгий Камнев. Он предложил дополнить новым пунктом статью Федерального закона № 580-ФЗ "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси...", в которой указано, на какие автомобили не распространяется требование о локализации.

Как говорится в пояснительной записке, нововведение снизит потребление бензина в России и сгладит сезонные пики потребления топлива. Уточняется, что реализация не потребует дополнительных расходов из федбюджета.

С марта в России действует закон о локализации автомобилей. В перечень машин, допущенных к использованию в качестве такси, допущены модели брендов "Москвич", Lada, Niva, УАЗ, Sollers, Evolute и Voyah, а также Haval, Tenet и Omoda. Позднее список дополнит автомобиль Jetour X70PLUS.