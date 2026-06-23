Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 21:10

Политика

В Госдуме предложили освободить электромобили от требований локализации в такси

Фото: Москва 24/Анна Селина

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий освободить электромобили от требований локализации для работы в такси. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Автором проекта стал зампред думского комитета по контролю Георгий Камнев. Он предложил дополнить новым пунктом статью Федерального закона № 580-ФЗ "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси...", в которой указано, на какие автомобили не распространяется требование о локализации.

Как говорится в пояснительной записке, нововведение снизит потребление бензина в России и сгладит сезонные пики потребления топлива. Уточняется, что реализация не потребует дополнительных расходов из федбюджета.

С марта в России действует закон о локализации автомобилей. В перечень машин, допущенных к использованию в качестве такси, допущены модели брендов "Москвич", Lada, Niva, УАЗ, Sollers, Evolute и Voyah, а также Haval, Tenet и Omoda. Позднее список дополнит автомобиль Jetour X70PLUS.

Минпромторг расширил перечень автомобилей для работы в такси

Читайте также


политикатранспортавто

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

Чем заняться в парках в рамках программы "Лета в Москве"?

До 31 августа в 17 парках все желающие смогут посетить бесплатные кружки

До 27 сентября в трех парках продолжается проект "Лесные библиотеки"

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика