Вывезенным из "Артека" детям предложат альтернативный отдых

Власти Крыма и Севастополя ввели ограничения в целях безопасности на фоне атак ВСУ. Как это отразится на курортном сезоне и можно ли вернуть деньги за запланированный отдых – в материале Москвы 24.
Защита детей и экономия электричества
Ограничения, связанные с обеспечением безопасности и стабильности, введены в Республике Крым и Севастополе из-за атак Украины по территории полуострова.
В частности, глава Крыма Сергей Аксенов приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления до 1 сентября 2026 года. Под запрет подпало как бронирование, так и размещение организованных групп.
В Минпросвещения РФ заявили, что пристально следят за сложившейся ситуацией, а для решения проблем создан оперативный штаб. По данным ведомства, в связи с ограничениями гостей не примет центр "Алые паруса" плюс ребят в плановом режиме вывозят из центра "Артек".
Кроме того, в связи с авариями в Крыму ввели графики ограничения потребления электроэнергии по регионам полуострова, сообщили в "Крымэнерго". На этом фоне в ряде случаев в дома перестала поступать вода из-за отключения насосных станций, предупредили представители госпредприятия "Вода Крыма". На время ликвидации последствий жителей попросили ограничить использование кондиционеров и других электроприборов, написал в соцсетях советник главы региона Олег Крючков в своем телеграм-канале.
При этом ранее Аксенов сообщил, что заправка транспорта на АЗС в регионе пока будет производиться только для специальных служб. Продажа топлива за наличный и безналичный расчет временно запрещена.
О временных ограничениях для снижения нагрузки на инфраструктуру объявили и власти Севастополя. В частности, уличное освещение в городе включать временно не будут, сообщил в соцсетях губернатор города Михаил Развожаев.
Кроме того, власти ограничили работу общественного транспорта (с 05:30 до 21:00), торговых центров (с 07:00 до 20:00) и точек общепита (с 08:00 до 20:00). Отменены и все массовые уличные мероприятия до особого распоряжения. Кроме того, введены ограничения на продажу бензина 22 и 23 июня. Работа по решению проблемы с топливом в Крыму уже ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 июня.
При этом в Севастополе на 24 и 25 июня запланирован заезд детей в три городских лагеря – "Ласпи", "Горный" и "Алькадар". По словам Развожаева, в связи с возможными перебоями в электроснабжении их оснастили резервными источниками питания.
"Мы принимаем все необходимые меры, чтобы отдых ребят в этих учреждениях состоялся", – отметил Развожаев.
Транспортное сообщение с полуостровом также претерпело изменения. В частности, паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановили с 21 июня, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В связи с этим большегрузы пока поедут по трассе Р-280. Также периодически ограничивается движение через Крымский мост.
Поиск альтернатив
Доля туристов, которые приехали в Крым на личных автомобилях, в некоторых отелях достигает 70%, сообщило издание "Турпром" со ссылкой на участников рынка 21 июня. По их словам, ситуация с бензином вызвала сложности с их отъездом домой. Как выход из ситуации некоторые гостиницы предложили туристам воспользоваться железнодорожными и автобусными маршрутами, которые функционируют в штатном режиме.
При этом ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%, а путешественники все чаще принимают решение о поездке непосредственно перед выездом.
В то же время компании прорабатывают другие варианты размещения детей, которые должны были отдохнуть в лагерях на полуострове, сообщила глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова.
По словам Ивановой, туроператоры ведут работу с каждой семьей, учитывая их пожелания. Сколько именно детей затронет эта ситуация, пока сказать трудно, подчеркнула она.
"Речь не идет о массовом количестве туристов", – заявила представитель РСТ журналистам.
О том, что прорабатываются альтернативные варианты отдыха детей вместо Крыма, ранее сообщили и в Минпросвещения РФ.
Ранее вице-президент РСТ Георгий Мохов рассказал Москве 24, что в случае отказа от поездки на полуостров путешественникам нужно обращаться в места приобретения билетов. Кроме того, самостоятельным туристам придется лично решать вопросы с отелями.
"По правилам гостиничных услуг удержать деньги можно не более чем за сутки проживания при незаезде в обозначенный день", – рассказал специалист.
В случаях, когда отдых был запланирован с помощью компаний, самому звонить в гостиницу не нужно. В этой ситуации возникшие вопросы придется решать с туроператором, добавил Мохов.