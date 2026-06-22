Вывезенным из "Артека" детям предложат альтернативный отдых

Власти Крыма и Севастополя ввели ограничения в целях безопасности на фоне атак ВСУ. Как это отразится на курортном сезоне и можно ли вернуть деньги за запланированный отдых – в материале Москвы 24.

Защита детей и экономия электричества

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Ограничения, связанные с обеспечением безопасности и стабильности, введены в Республике Крым и Севастополе из-за атак Украины по территории полуострова.

В частности, глава Крыма Сергей Аксенов приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления до 1 сентября 2026 года. Под запрет подпало как бронирование, так и размещение организованных групп.

В Минпросвещения РФ заявили, что пристально следят за сложившейся ситуацией, а для решения проблем создан оперативный штаб. По данным ведомства, в связи с ограничениями гостей не примет центр "Алые паруса" плюс ребят в плановом режиме вывозят из центра "Артек".





из сообщения Минпросвещения РФ На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращения.

Кроме того, в связи с авариями в Крыму ввели графики ограничения потребления электроэнергии по регионам полуострова, сообщили в "Крымэнерго". На этом фоне в ряде случаев в дома перестала поступать вода из-за отключения насосных станций, предупредили представители госпредприятия "Вода Крыма". На время ликвидации последствий жителей попросили ограничить использование кондиционеров и других электроприборов, написал в соцсетях советник главы региона Олег Крючков в своем телеграм-канале.

При этом ранее Аксенов сообщил, что заправка транспорта на АЗС в регионе пока будет производиться только для специальных служб. Продажа топлива за наличный и безналичный расчет временно запрещена.

О временных ограничениях для снижения нагрузки на инфраструктуру объявили и власти Севастополя. В частности, уличное освещение в городе включать временно не будут, сообщил в соцсетях губернатор города Михаил Развожаев.





Михаил Развожаев губернатор Севастополя Призываю всех уже сейчас по возможности снизить потребление, использовать меньше бытовых приборов одновременно.

Кроме того, власти ограничили работу общественного транспорта (с 05:30 до 21:00), торговых центров (с 07:00 до 20:00) и точек общепита (с 08:00 до 20:00). Отменены и все массовые уличные мероприятия до особого распоряжения. Кроме того, введены ограничения на продажу бензина 22 и 23 июня. Работа по решению проблемы с топливом в Крыму уже ведется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 июня.

При этом в Севастополе на 24 и 25 июня запланирован заезд детей в три городских лагеря – "Ласпи", "Горный" и "Алькадар". По словам Развожаева, в связи с возможными перебоями в электроснабжении их оснастили резервными источниками питания.

"Мы принимаем все необходимые меры, чтобы отдых ребят в этих учреждениях состоялся", – отметил Развожаев.

Транспортное сообщение с полуостровом также претерпело изменения. В частности, паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановили с 21 июня, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. В связи с этим большегрузы пока поедут по трассе Р-280. Также периодически ограничивается движение через Крымский мост.

Поиск альтернатив

Доля туристов, которые приехали в Крым на личных автомобилях, в некоторых отелях достигает 70%, сообщило издание "Турпром" со ссылкой на участников рынка 21 июня. По их словам, ситуация с бензином вызвала сложности с их отъездом домой. Как выход из ситуации некоторые гостиницы предложили туристам воспользоваться железнодорожными и автобусными маршрутами, которые функционируют в штатном режиме.

При этом ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%, а путешественники все чаще принимают решение о поездке непосредственно перед выездом.

В то же время компании прорабатывают другие варианты размещения детей, которые должны были отдохнуть в лагерях на полуострове, сообщила глава комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по детскому отдыху Татьяна Иванова.





Татьяна Иванова руководитель комитета РСТ по детскому отдыху В первую очередь предлагается перенос программ на другие направления. В частности, рассматривается возможность заезда в детские лагеря Анапы и других регионов без потери уже приобретенных железнодорожных билетов.

По словам Ивановой, туроператоры ведут работу с каждой семьей, учитывая их пожелания. Сколько именно детей затронет эта ситуация, пока сказать трудно, подчеркнула она.

"Речь не идет о массовом количестве туристов", – заявила представитель РСТ журналистам.

О том, что прорабатываются альтернативные варианты отдыха детей вместо Крыма, ранее сообщили и в Минпросвещения РФ.

Ранее вице-президент РСТ Георгий Мохов рассказал Москве 24, что в случае отказа от поездки на полуостров путешественникам нужно обращаться в места приобретения билетов. Кроме того, самостоятельным туристам придется лично решать вопросы с отелями.

"По правилам гостиничных услуг удержать деньги можно не более чем за сутки проживания при незаезде в обозначенный день", – рассказал специалист.

В случаях, когда отдых был запланирован с помощью компаний, самому звонить в гостиницу не нужно. В этой ситуации возникшие вопросы придется решать с туроператором, добавил Мохов.

