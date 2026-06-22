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22 июня, 14:44

Политика

Песков заявил, что власти работают над обеспечением Крыма топливом

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Власти принимают меры для стабилизации ситуации с топливом в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ведется напряженная работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима", – подчеркнул он.

По его словам, руководство республики владеет всей необходимой информацией по ситуации и регулярно информирует жителей. Также ведется работа по обеспечению населения топливом.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что в правительстве действует механизм координации с нефтяными компаниями по вопросам топливного рынка. По его словам, необходимые решения и меры по ситуации с ценами на топливо принимаются.

Ранее стало известно, что в Крыму приостанавливается продажа топлива за наличный и безналичный расчет, а также по талонам для физических и юридических лиц. Теперь горючее будут реализовывать только госслужбам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Крыма.

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