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22 июня, 17:43

Происшествия

Один человек погиб в ДТП на 85-м километре МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб и еще один пострадал в аварии с участием "Газели" на МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Все случилось на внутренней стороне 85-го километра кольцевой автодороги. Водитель грузовика наехал на несколько машин, стоявших на трассе после мелкого ДТП.

В настоящее время, как уточнили в ведомстве, на месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД и следователи.

Ранее три человека получили травмы после столкновения четырех автомобилей на ТТК Москвы. Авария произошла в Новолужнецком проезде. По утверждению СМИ, одна из столкнувшихся машин, за рулем которой была женщина, въехала в группу рабочих.

До этого в Находке Приморского края в аварию попала карета скорой помощи с младенцем. В какой-то момент машина, доставлявшая новорожденного во Владивосток, перевернулась и оказалась на боку. В результате случившегося ребенок попал в реанимацию. Его состояние оценивалось как тяжелое.

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