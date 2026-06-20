Уголовное дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Саратовской области

Фото: телеграм-канал "МВД 64"

В Саратовской области возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором погибли 6 человек. Об этом сообщила пресс-служба МВД региона.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ДТП произошло утром 20 июня возле села Васильевка в Дергачевском районе. Столкнулись два автомобиля – Renault Logan и Hyundai Accent.

В результате случившегося погибли водитель автомобиля Hyundai 1977 года рождения, женщина 1980 года рождения, которая ехала в машине Hyundai, а также водитель Renault 1975 года рождения и его пассажиры – мужчина 1963 года рождения, женщины 1967 и 2008 года рождения.