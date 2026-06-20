Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Саратовской области

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Шесть человек погибли при ДТП с участием двух автомобилей в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла утром 20 июня возле села Васильевка в Дергачевском районе. По данным ведомства, столкнулись друг с другом машины Renault Logan и Hyundai Accent.

В результате ДТП погибли водитель автомобиля Hyundai 1977 года рождения, женщина 1980 года рождения, которая ехала в машине Hyundai, а также водитель Renault 1975 года рождения и его пассажиры – мужчина 1963 года рождения, женщины 1967 и 2008 года рождения.

Женщина 1975 года рождения, которая также ехала в машине Renault, и пассажир Hyundai 1982 года рождения были госпитализированы с травмами. Все обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

"Женщина в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести. Вызвана бригада санавиации для транспортировки женщины в лечебное учреждение Саратова", – рассказали ТАСС в региональном Минздраве.

Ранее массовое ДТП произошло на 12-м километре автодороги "Южный подъезд к Нижнему Тагилу" в Свердловской области. Тогда на трассе столкнулись шесть автомобилей.

В результате двух человек осмотрели медики, им оказали необходимую помощь. В связи с аварией в городе было введено реверсивное движение.

