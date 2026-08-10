На юге Москвы перекрыли часть Паромной улицы из-за подозрительного авто

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На юге Москвы перекрыли часть Паромной улицы от дома 7, корпуса 5, до Братеевской улицы. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, причиной ограничений стал подозрительный автомобиль. Сейчас на месте работают специалисты, в том числе саперы.

"В настоящее время проводится проверка подозрительного автомобиля. <...> Место работ оцепили", – сказал собеседник агентства.

По его словам, местных жителей просят не подходить к месту проведения работ.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на участках Калужского шоссе временно ограничат. Мера будет действовать в ночные часы 11 и 12 августа – с 00:30 до 05:30 для движения будут недоступны одна-три полосы. Уточнялось, что ограничения вводятся в связи с проведением строительных работ.