Фанаты "Гарри Поттера" добились переноса трубопровода ради сохранения могилы Добби

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Поклонники вселенной "Гарри Поттера" добились изменения маршрута нового трубопровода из Великобритании в Ирландию, чтобы защитить могилу эльфа Добби. Об этом сообщила газета Independent.

Энергетический проект стоимостью 430 миллионов фунтов стерлингов (примерно 580 миллионов долларов или 47,7 миллиарда рублей. – Прим. ред.) должен был пройти через валлийский пляж Фрешуотер-Уэст на западе Уэльса.

Именно там снимали сцену похорон Добби в фильме "Гарри Поттер и дары смерти". С тех пор это место стало мемориалом: фанаты приносят к нему раскрашенные камни в знак уважения к персонажу.

На пляже планировали проложить соединительный трубопровод для транспортировки солнечной и ветровой энергии из Великобритании в Ирландию. Однако после многочисленных звонков от поклонников Добби руководство проекта пересмотрело планы, чтобы сохранить мемориал.

Директор проекта Саймон Людлам сообщил, что после нового обсуждения маршрута с проектировщиками место прокладки было изменено.

"Многие были этому очень рады, и проект сейчас запущен, и Добби доволен", – заключил он.

Ранее сообщалось, что власти немецкого города Билефельд на четыре месяца перекрыли крупную автомагистраль, чтобы построить 12 подземных переходов для лягушек, жаб и тритонов. По информации СМИ, на строительство было выделено 1,7 миллиона евро. Раньше волонтеры каждую весну переносили через дорогу около 3 тысяч амфибий.

