10 августа, 15:14Спорт
Федерация легкой атлетики РФ подала второй иск против World Athletics в CAS
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала уже второй иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщила пресс-служба ВФЛА.
Поводом стали санкции, введенные против организации. В начале июля ВФЛА уже оспаривала в CAS решение World Athletics о продлении недопуска российских легкоатлетов на международные турниры. Теперь подан новый иск.
Исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский заявил, что санкции в отношении федерации носят беспрецедентный характер – ни одна другая спортивная федерация не сталкивается с настолько жесткими ограничениями.
По его словам, они мешают полноценной работе организации и тормозят развитие легкой атлетики в России, особенно среди молодежи, не позволяя достойно представлять вид спорта на международной арене. Ярышевский подчеркнул, что ВФЛА будет последовательно отстаивать свои права и добиваться отмены санкций, а также уже готовит следующие шаги по восстановлению справедливости.
Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может восстановить полноценный статус соответствия Всемирному антидопинговому агентству (WADA) уже осенью 2026 года.
Стороны вышли из CAS с мировым соглашением, и претензии к РУСАДА должны быть сняты в ближайшее время. После этого в Россию приедут аудиторы WADA для проверки соответствия агентства требованиям кодекса.