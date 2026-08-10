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10 августа, 15:14

Спорт

Федерация легкой атлетики РФ подала второй иск против World Athletics в CAS

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала уже второй иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщила пресс-служба ВФЛА.

Поводом стали санкции, введенные против организации. В начале июля ВФЛА уже оспаривала в CAS решение World Athletics о продлении недопуска российских легкоатлетов на международные турниры. Теперь подан новый иск.

Исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский заявил, что санкции в отношении федерации носят беспрецедентный характер – ни одна другая спортивная федерация не сталкивается с настолько жесткими ограничениями.

По его словам, они мешают полноценной работе организации и тормозят развитие легкой атлетики в России, особенно среди молодежи, не позволяя достойно представлять вид спорта на международной арене. Ярышевский подчеркнул, что ВФЛА будет последовательно отстаивать свои права и добиваться отмены санкций, а также уже готовит следующие шаги по восстановлению справедливости.

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может восстановить полноценный статус соответствия Всемирному антидопинговому агентству (WADA) уже осенью 2026 года.

Стороны вышли из CAS с мировым соглашением, и претензии к РУСАДА должны быть сняты в ближайшее время. После этого в Россию приедут аудиторы WADA для проверки соответствия агентства требованиям кодекса.

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