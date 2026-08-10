В Москве 20 августа пройдет семинар-викторина проекта "Перезвони сам"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве 20 августа состоится интерактивный семинар проекта "Перезвони сам", на котором участники узнают о популярных мошеннических схемах и научатся от них защищаться. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Мероприятие начнется в 16:00 и пройдет в офлайн-формате. Участникам нужна предварительная регистрация на сайте проекта. В ходе семинара с ними пообщаются эксперты столичного департамента информационных технологий и Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

По словам руководителя проекта "Перезвони сам" Валентины Шилиной, москвичам расскажут в том числе о схемах с поддельными купюрами, а также о телефонных обманах, дропперстве и дипфейках. Основной целью занятия является защита граждан от аферистов.

В ходе семинара гости разделятся на команды и ответят на вопросы, проверяя свою эрудицию. Эксперты разберут ответы и дадут рекомендации по распознаванию уловок мошенников. Также участникам расскажут, какие пароли лучше создавать и какие методы необходимо применять для защиты гаджетов.

Ранее Шилина рассказала, что основным инструментом мошенников сейчас остаются телефонные звонки. Этот способ помогает им воздействовать на эмоции жертвы и создавать иллюзию срочности. Кроме того, они нередко отправляют пугающие сообщения в мессенджерах.